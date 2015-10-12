Боевики "ДНР" выдвинули очередное условие отвода вооружений до 100 миллиметров

Но это состоится при условии соблюдения в течение 48 часов режима тишины, сообщил журналистам так называемый замначальника штаба ополчения "ДНР" Эдуард Басурин, передает РИА Новости.

"В этих соглашениях сказано, что 48 часов должно быть тишины, в наших планах пока изменений нет. Отвод планируется начать во второй половине октября", - отметил Басурин.

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При этом он обвинил украинских военных в провокациях, утверждая, что с 1 сентября - с момента объявления полного прекращения огня в Донбассе - бойцы АТО "выпустили по территории "ДНР" 20 снарядов".

Как сообщал УНИАН ранее, на Луганском и Артемовском направлениях не зафиксировано ни одного факта нарушения режима прекращения огня. На Луганском направлении прошла реализация второй очереди по отводу от линии разграничения противотанковых пушек Д-48 калибра 85 миллиметров при участии специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.