В Торезе боевики оборудовали танковый полигон - ИС

Об этом свидетельствуют оперативные данные группы "Информационное сопротивление".

Кроме того, по данным группы, на Мариупольском направлении севернее села Саханка в сторону сел Коминтерново и Гнутово отмечено перемещение нескольких армейских грузовиков с личным составом в сопровождении двух БТР-80.

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в районе Бахмутской трассы боевики также проводят активные перемещения личного состава и бронетехники.

"В районе н.п. Горловка зафиксировано перемещение в сторону Енакиево 4 танков и 2 БМП-2 из состава резервной группы "батальона", дислоцирующегося на южных окраинах города", - говорится в сообщении.

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Также отмечается пополнение бронетехникой подразделений боевиков, развернутых южнее Донецка. В районе поселка Кутейниково зафиксирована колонна бронетехники (8 единиц ББМ).

Боевики отвели бронетехнику за трассу Тельманово - Новоазовск. Отмечается как минимум несколько районов ее концентрации севернее Новоазовска.

"По линии н.п. Первомайск – Кировск – Бердянка террористы оборудовали промежуточные позиции. Отмечено как минимум 10 единиц разнообразных ББМ", - сообщает "Информационное сопротивление".

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Также группа зафиксировала передислокацию на полигон боевиков вблизи Лутугино подразделения из так называемой ОМСБР "Одесса" общей численностью до 200 человек. В процессе боевой подготовки используется как штатная боевая техника подразделения, так ранее сосредоточенная на территории "учебного центра".