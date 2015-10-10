Минувшие сутки в зоне АТО прошли полностью спокойно

Об этом сообщает пресс-центр АТО.

«Противник не применял оружие против наших военных, не было случаев открытия огня и в районах линии разграничения», - говорится в сообщении.

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При этом отмечается, что силы АТО, используя перемирие, проводят фортификационные работы на линиях обороны и помогают жителям Донбасса восстановить регион. «Ежедневно, на каждом направлении, группы офицеров гражданско-военного сотрудничества изучают насущные проблемы населения и привлекая средства волонтеров, международных благотворительных организаций, государственное финансирование отстраивают и ремонтируют объекты инфраструктуры», - отметили в пресс-центре.