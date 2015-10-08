За минувшие сутки в зоне АТО четверо военных получили ранения

Об этом на брифинге сообщил представитель Администрации президента по вопросам АТО Андрей Лысенко, передает корреспондент УНИАН.

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“Вчера противник совершил провокацию на линии разграничения. Около 12:00 наши военные проводили инженерные работы вблизи поселка Троицкое, расположенного на границе Луганской и Донецкой областей. Боевики выпустили по ним две противотанковые управляемые ракеты. Вследствие этого были ранены один военнослужащий Вооруженных сил Украины и трое военнослужащих Государственной специальной службы транспорта”, - отметил Лысенко.