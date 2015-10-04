В зоне АТО боевики придерживались режима прекращения огня

Об этом говорится в сообщении пресс-центра АТО на странице в соцсети. "В целом же в зоне антитеррористической операции полная тишина сохраняется уже более трех суток", говорится в сообщении.

Читайте такжеСилы АТО начали отвод легкого вооружения от линии разграничения - Генштаб"В то же время, по нашей оперативной информации, на временно оккупированных территориях люди и в дальнейшем разочаровываются политикой "русского мира", которую так рьяно пытаются навязать лидеры непризнанных республик. Так, рядовые боевики и псевдо правоохранители так называемых "ЛНР", "ДНР" возмущаются низким уровнем финансирования и условиями в которых проходят службу. Поэтому не редко, чтобы хоть немного заработать, наемники продают собственное оружие и боеприпасы", - сообщтили в пресс-центре.

Вместе с тем, как отметили в пресс-центре, власти непризнанной "ЛНР", понимая, что в регионе много почти не контролируемых вооруженных людей, планирует на законодательном уровне закрепить за правоохранительными органами кураторов с Российской Федерации.