Красный Крест возобновил деятельность в "ЛНР" после получения аккредитации "местных властей"

Об этом УНИАН сообщил делегат МККК по связям с общественностью Ашот Астабацян.

«В Луганске мы получили разрешение на временное возобновление нашей деятельности, и мы надеемся, что в скором времени этот вопрос будет решен окончательно», - заявил он.

Также он выразил надежду, что МККК возобновит свою деятельность и в так называемой «ДНР» на постоянной основе после завершения формальностей и административных процедур и обсуждений, которые на данный момент ведутся.

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При этом Астабацян не согласился с предположением, что, направив документы на ведение своей уставной деятельности на оккупированной территории, МККК тем самым признал юрисдикцию самопровозглашенной «ЛНР».

«Я об юрисдикции вообще не говорил… мы работаем во многих конфликтных зонах по всему миру. Административные процедуры, их оформление – это часть нашей деятельности. Когда выдвигаются такие требования, это всегда делается транспарентно и открыто, и для нас очень важно иметь возможность продолжать нашу гуманитарную деятельность, потому что люди нуждаются в этой деятельности», - добавил делегат.

Как сообщалась, ранее боевики заявили о запрете в "ДНР" и "ЛНР" гуманитарной деятельности ООН и других организаций без их «аккредитаций».