Боевики угрожали застрелить наблюдателей ОБСЕ на блокпосту и "провели" их выстрелами в воздух
18:48, 23 сентября 2015Война
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Боевики "ДНР" на блокпосту вблизи подконтрольного им села Заиченко направили оружие на наблюдателей.
В отчете миссии сообщили об угрозах со стороны боевиков / Фото УНИАН
Специальная мониториногова миссия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе заявляет, что боевики угрожали застрелить наблюдателей на блокпосту в Донецкой области.
Об этом говорится в отчете миссии за 22 сентября, опубликованном сегодня.
Боевики не позволили инструкторам ОБСЕ следовать дальше.
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"Члены "ДНР" на блокпосту вблизи подконтрольного им села Заиченко (26 км северо-восточнее Мариуполя) направили оружие на наблюдателей СММ и угрожали их застрелить", - сказано в сообщении.
Когда наблюдатели покидали место инцидента, один из боевиков "ДНР" сделал выстрелы в воздух.
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