В течение сегодняшнего дня в зоне АТО не прозвучало ни одного выстрела - штаб

Как сообщает пресс-центр Антитеррористической операции, "с полуночи и до 18 часов в зоне АТО не зафиксировано ни одного случая применения оружия".

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"Силы АТО и в дальнейшем строго сохраняют режим тишины, во время которого украинские ремонтные бригады, ежедневно, восстанавливают разрушенную инфраструктуру Донбасса", - подчеркнули в пресс-центре.

Как сообщал УНИАН, 26 августа на Трехсторонней встрече контактной группы в Минске была достигнута договоренность об обеспечении устойчивого прекращения огня в первую неделю нового учебного года.

С того дня террористы существенно снизили активность.