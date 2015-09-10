В течение сегодняшнего дня в зоне АТО не прозвучало ни одного выстрела - штаб
19:44, 10 сентября 2015Война
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В течение сегодняшнего дня противник, наконец, реально придерживался Минских соглашений, вдоль всей линии разграничения.
REUTERS
Как сообщает пресс-центр Антитеррористической операции, "с полуночи и до 18 часов в зоне АТО не зафиксировано ни одного случая применения оружия".
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"Силы АТО и в дальнейшем строго сохраняют режим тишины, во время которого украинские ремонтные бригады, ежедневно, восстанавливают разрушенную инфраструктуру Донбасса", - подчеркнули в пресс-центре.
Как сообщал УНИАН, 26 августа на Трехсторонней встрече контактной группы в Минске была достигнута договоренность об обеспечении устойчивого прекращения огня в первую неделю нового учебного года.
С того дня террористы существенно снизили активность.
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