Боевики из артиллерии и минометов обстреляли несколько опорных пунктов сил АТО

Об этом сообщает пресс-центр АТО на своей странице в соцсети. "В то же время, единичные случаи нарушения договоренностей по применению крупнокалиберного вооружения все же были", - отметили в пресс-центре.

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Так вблизи Донецка, в конце суток со 120-миллиметровых минометов враг обстреливал опорные пункты сил АТО в Красногоровке и Березовом. "Около 20 часов, по поселку Марьинка боевики вели огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия. А город Авдеевку дважды накрывали огнем со 122-миллиметровой артиллерии и минометов. Кроме того, с десяти часов вечера наемники били из артиллерии калибра 152 миллиметра по позициям сил АТО в поселках Горняк, Невельское, Красногоровка", - сообщил пресс-центр.

В районе Мариуполя, в 18.45 под огнем 120-миллиметровых минометов оказались подразделения АТО в Старогнатовке. А в 18.57 по этому же населенному пункту работала реактивная артиллерия противника.

В сообщении также говорится, что на Артемовском направлении, около половины восьмого, противотанковыми ракетами били по поселку Луганское. А по подразделениям украинской армии в Крымском, что на Луганщине, боевики вели огонь из вооружения БМП.

В целом, на протяжении прошлых суток, незаконные вооруженные формирования 86 раз нарушили режим прекращения огня. 12 раз наемники применяли артиллерию, 27 – минометы, 52 – стрелковое оружие и гранатометы.

"После полуночи – 18 августа, бандформирования используя стрелковое вооружение, продолжили единичные провокации, преимущественно, на Донецком направлении", - подытожили в пресс-центре.