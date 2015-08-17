В штабе АТО заявили о снижении активности боевиков в течение дня

С полуночи и до 18.00 сегодняшнего дня активность боевиков в зоне проведения антитеррористической операции существенно снизилась.

Об этом информируют в пресс-центре АТО.

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При этом отмечается, что больше всего обстрелов украинских позиций из вооружения, калибр которого более 100 миллиметров, традиционно было в темное время суток.

«Так, в Донецкой области около полуночи боевики из танка били по Новомихайловке. А почти в 1 - по Первомайскому и в 2 ночи по Красногоровке работала вражеская 122-миллиметровая артиллерия», - сообщают в штабе АТО.

Также в течение дня под огнем 120-миллиметровых минометов были опорные пункты украинских военных в Верхнеторецком и Красногоровке.

Вблизи Мариуполя преступники дважды обстреливали поселок Староигнатовка. А около 13.00 и 15.00 по этому же населенному пункту била вражеская 122-миллиметровая артиллерия.

По оперативным данным штаба АТО, в незаконных вооруженных формированиях возникают кадровые проблемы.

«Чтобы пополнить ряды преступной армии, наемники привлекают личный состав так называемой народной милиции и пенитенциарной службы. Не гнушаются оккупанты и преступниками. Уже вскоре около 100 осужденных Славяносербской исправительной колонии №60 будут воевать за самопровозглашенные республики», - отметили в штабе.

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Кроме того, сообщается, что, чтобы мотивировать на месть жителей Донбасса, оккупанты сами ведут огонь по гражданским домам, а впоследствии обвиняют в этом украинскую армию.

Пресс-центр штаба АТО в очередной раз заявляет, что Вооруженные силы Украины не применяют вооружения по мирным домам жителей Донбасса, даже если по информации разведки там находятся боевики.