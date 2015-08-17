В результате обстрела боевиками Красногоровки погиб мирный житель

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Марьинского райотдела Главного управления МВД в Донецкой области. "Артудар был нанесен по городу около 01:00. На улице Совхозная погиб мужчина 1956 года рождения. Мирный житель скончался от осколочных ранений грудной клетки при попадании снаряда в частный дом", - подчеркивается в сообщении.

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На место происшествия направлена следственно-оперативная группа Марьинского райотдела.

Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.

Как сообщал УНИАН, сегодня ночью боевики террористической организации "ДНР" обстреляли из тяжелой артиллерии поселки Сартана и Лебединское под Мариуполем. Погибли два мирных жителя, еще шесть, среди которых 10-летний ребенок, получили ранения.