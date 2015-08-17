В результате обстрела боевиками Красногоровки погиб мирный житель
В результате обстрела боевиками Красногоровки Донецкой области при попадании в частный дом погиб мирный житель.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы Марьинского райотдела Главного управления МВД в Донецкой области. "Артудар был нанесен по городу около 01:00. На улице Совхозная погиб мужчина 1956 года рождения. Мирный житель скончался от осколочных ранений грудной клетки при попадании снаряда в частный дом", - подчеркивается в сообщении.
Читайте такжеОбстрел боевиками пригородов Мариуполя квалифицировали как теракт
На место происшествия направлена следственно-оперативная группа Марьинского райотдела.
Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.
Как сообщал УНИАН, сегодня ночью боевики террористической организации "ДНР" обстреляли из тяжелой артиллерии поселки Сартана и Лебединское под Мариуполем. Погибли два мирных жителя, еще шесть, среди которых 10-летний ребенок, получили ранения.