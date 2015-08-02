Милиция объявила в розыск "министров ДНР" (фото)
Милиция Донецкой области объявила в розыск 11 так называемых "министров ДНР".
Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава МВД Донетчины Вячеслав Аброськин.
"Так, в июне-июле 2015 года милицией Донецкой области были объявлены в розыск 11 так называемых "министров ДНР", которые занимали свои должности на конец мая текущего года", - отметил он.
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"Несмотря на постоянные кадровые перестановки", "аресты в молодой республике", мы успеваем документировать преступную деятельность "министров" и других предателей", - утверждает Аброськин.
Глава милиции Донецкой области отметил, что с начала проведения АТО объявлены в розыск почти 1200 участников террористической группировки "ДНР". За создание непредусмотренных законом вооруженных формирований разыскивается 1037 человек, за создание террористической организации – 106 человек. Сейчас уже нашли 97 человек.
В розыске преступников – участников НВФ "ДНР".С начала проведения АТО объявлены в розыск по ч.5 ст.260 УК Украины –...Posted by Vyacheslav Abroskin on 1 августа 2015 г.