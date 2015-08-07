За прошедшие сутки в зоне АТО погибли двое военнослужащих, семь ранены

За минувшие сутки в зоне АТО погибли двое военнослужащих, семеро получили ранения.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил представитель Администрации президента Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко.

Как ранее сегодня сообщал УНИАН, российско-террористические войска с 18 часов и до полуночи, практически без перерыва, обстреливали украинские позиции в населенных пунктах вблизи Донецка.