За прошедшие сутки в зоне АТО погибли двое военнослужащих, семь ранены
12:49, 07 августа 2015Война
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Прошедшие сутки для сил АТО не обошлись без потерь.
Семь украинских военных получили ранения / Фото УНИАН
За минувшие сутки в зоне АТО погибли двое военнослужащих, семеро получили ранения.
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Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил представитель Администрации президента Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко.
Как ранее сегодня сообщал УНИАН, российско-террористические войска с 18 часов и до полуночи, практически без перерыва, обстреливали украинские позиции в населенных пунктах вблизи Донецка.
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