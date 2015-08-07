В зоне АТО ситуация резко обострилась: боевики за сутки 106 раз обстреляли позиции украинских военных

Об этом сообщает пресс-центр АТО на своей странице в Facebook.

Российско-террористические войска с 18 часов и до полуночи, практически без перерыва обстреливали украинские позиции в населенных пунктах вблизи Донецка.

"Так, около 20 часов наемники дважды вели огонь по Авдеевке со 122-миллиметровой артиллерии. А с десяти вечера враг четыре раза бил из танков по позициям сил АТО в Опытном и трижды опять же в Авдеевке. С 18 и до полуночи противник 7 раз обстрелял наши опорные пункты в поселке Пески со 120-миллиметровых минометов, а примерно в 23 часа по этому же населенному пункту вел огонь из артиллерии калибра 122 миллиметра", - говорится в сообщении.

Стало известно, что с 19.25 и почти до 21 в районе поселка Красногоровка произошло боевое столкновение украинских военнослужащих с противником. Группа боевиков, около 20 человек, при поддержке 120 миллиметровых минометов и стрелкового оружия пыталась пройти опорный пункт сил АТО. В результате боя оккупанты отступили.

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Пресс-центр отметил, что на Артемовском направлении ночью под огонь 120-миллиметровых минометов попали позиции сил АТО в Санжаровке и Золотом. А с 22.05 до 22.25, откровенно игнорируя Минские договоренности, противник вел огонь из реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град» по Троицкому.

Относительное затишье было вблизи Мариуполя. За ночь оккупанты, дважды провоцируя украинских военных из стрелкового оружия, обстреляли Чермалык.

"В целом, в течение вчерашних суток незаконные вооруженные формирования 106 раз нарушили режим прекращения огня. Из них 78 случаев применения врагом оружия зафиксировано вблизи Донецка", - отметили в штабе.

После полуночи 7 августа бандиты продолжили огневую активность на Донетчине.