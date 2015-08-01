В нескольких населенных пунктах Донбасса проходят бои

04:01, 01 августа 2015
Война
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Жители населенных пунктов, расположенных вдоль линии фронта в зоне проведения антитеррористической операции, сообщают о боях между украинскими военными и пророссийскими боевиками.

Фото УНИАН

Очевидцы говорят о перестрелках в районе Бахмутской трассы в Луганской области, пишет Новое Время. Уточняется, что идет массированный обстрел в районе Новотошковки.

В Донецкой области неспокойно в районе Горловки, Дзержинска и Марьинки.

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Как сообщал УНИАН ранее, по информации штаба АТО, в целом ситуация в зоне АТО 31 июля оставалась неспокойной. "Незаконные вооруженные формирования значительно увеличили провокации с использованием гранатометов и стрелкового оружия в районе Донецка", - говорится в сообщении.

Отмечается, что "цинично нарушая Минские договоренности, наемники продолжают использовать оружие, которая должна быть отведена от линии разграничения".

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