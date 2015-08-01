В нескольких населенных пунктах Донбасса проходят бои

Очевидцы говорят о перестрелках в районе Бахмутской трассы в Луганской области, пишет Новое Время. Уточняется, что идет массированный обстрел в районе Новотошковки.

В Донецкой области неспокойно в районе Горловки, Дзержинска и Марьинки.

Гудит все. Идет массированный обстрел в районе н.п #Новотошковка. Возможно РЗСО прилетает. #бахмутка — Лисичанский (@lisichanskiy) July 31, 2015

Бой отдалился. Слышно слабее, видимо минометы работают с близка. #бахмутка 00:47 — Лисичанский (@lisichanskiy) July 31, 2015

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#Лисичанск В центре слышим все происходящее на Бахмутке. @lisichanskiy сильно громко на РТИ? — Анна А. (@virtyoza_666) July 31, 2015

#Дзержинск из #Горловка третий день принимали... Из грустного - прилетело рядом с моей квартирой в Горловке( Стены целые, а окна через одно( — Артем Ильин (@gg_artem) July 31, 2015

#Дзержинск снова шумно, пока в отдалении, но уже отчетливо слышны отдельные "гупы". Слышно автоматическое, дальше чем обычно,в стр. Майорск — Archon (@blessmaster) July 31, 2015

Горловка.исходящие с бессонова 42 — Изверг бандеровский (@kapralukr) July 31, 2015

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В #Горловка срочно приехало ОБСЕ. Орки уходят в схроны... — Vladic Peonte (@vladicvp) July 31, 2015

#Марьинка "00:32-перенеслось ближе к гаи. плотно с АГСа легло 00:40 -... стрелковое вообще не затихает и бахов полно туда сюда" — Злой Атошка (@audrius1977) July 31, 2015

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Как сообщал УНИАН ранее, по информации штаба АТО, в целом ситуация в зоне АТО 31 июля оставалась неспокойной. "Незаконные вооруженные формирования значительно увеличили провокации с использованием гранатометов и стрелкового оружия в районе Донецка", - говорится в сообщении.

Отмечается, что "цинично нарушая Минские договоренности, наемники продолжают использовать оружие, которая должна быть отведена от линии разграничения".