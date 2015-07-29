В Генштабе рассказали, как в Широкино подорвался журналист пропагандистского издания РФ (видео)
Стало известно, как в Широкино Донецкой области сотрудник пропагандистского издания "Звезда" Российской Федерации подорвался на растяжке.
Об этом рассказал генерал-майор ВСУ Александр Розмазнин, заместитель начальника главного командного центра Генерального штаба в эфире программы Свобода слова на ICTV.
При этом он подчеркнул необходимость в первую очередь разминировать демилитаризованное Широкино, поскольку там ходить невозможно.
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"Мы когда ходили, один из российских журналистов телеканала "Звезда" ко мне подбежал и рассказал, что мы им двадцать три года кулаком с Крыма махали и теперь домахались. Я говорю: вы ж совсем нетолерантные, ведите себя поспокойнее и сильно в сторону не отходите. Через несколько сотен метров он подорвался на растяжке", — рассказал генерал-майор ВСУ.
Кроме того, описывая нынешнее Широкино, Розмазнин заявил, что там заминировано, кругом растяжки, на поверхности лежат противотанковые и противопехотные мины.