На Луганщине за сутки ранения получили 5 украинских военнослужащих

В частности, как говорится в сообщении, 26 июля боевики из танка, минометов, автоматических гранатометов и из стрелкового оружия обстреляли г. Счастье. "Под огонь попали автостанция, здание ГСЧС, Луганская ТЭС и вул. Первомайская. В результате обстрела произошло возгорание двух домов и сарая, были перебиты линии электропередачи", - проинформировали в пресс-службе.

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"В результате перестрелки четыре бойца ВСУ были ранены. Состояние их удовлетворительное, они сейчас госпитализированы в Сватовский военный госпиталь. У террористов два "двухсотих" и несколько раненых", – отметил руководитель Луганской областной военно-гражданской администрации Георгий Тука.

Кроме того, боевики ночью обстреляли Станицу Луганскую из гранатометов и минометов. В результате зафиксировано возгорание трех домов, перебито электроснабжение в с. Макарово и с.Валуйское. Ведутся восстановительные работы.

"В с. Орехово Попаснянского района военный из Винницы получил ранения, подорвавшись на растяжке", - сообщили в пресс-службе.