За сутки в зоне АТО погиб 1 военный и еще 3 ранены

За минувшие сутки в результате боевых действий в зоне проведения антитеррористической операции погиб один украинский военный и еще трое получили ранения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил спикер Администрации президента Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко.

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Как сообщал УНИАН, в течение минувших суток, 23 июля, пророссийские боевики совершили 78 обстрелов украинских позиций, в том числе 35 - с 18:00 до 24:00.