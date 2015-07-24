За сутки в зоне АТО погиб 1 военный и еще 3 ранены
13:02, 24 июля 2015Война
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За минувшие сутки Украина потеряла одного военнослужащего.
Боевики более 70 раз обстреляли позиции ВСУ / УНИАН
За минувшие сутки в результате боевых действий в зоне проведения антитеррористической операции погиб один украинский военный и еще трое получили ранения.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил спикер Администрации президента Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко.
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Как сообщал УНИАН, в течение минувших суток, 23 июля, пророссийские боевики совершили 78 обстрелов украинских позиций, в том числе 35 - с 18:00 до 24:00.
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