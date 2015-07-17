За сутки в зоне АТО ранены двое украинских военных

Об этом сообщил пресс-секретарь администрации президента по вопросам АТО Андрей Лысенко.

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"За все прошедшие сутки, так случилось, погибших, к счастью, нет, ранения получили двое наших бойцов на Донецком направлении", - сказал Андрей Лысенко.

Как сообщал УНИАН, за предыдущие сутки в зоне АТО ранения получили 11 военнослужащих, погибших не было.