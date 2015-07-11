Штаб АТО: боевики демонтируют оборудование Горловского машзавода, режут вагоны на металлолом
На железнодорожной станции Чернухино, возле Дебальцево, боевики режут на металлолом железнодорожные вагоны
Боевики проводят демонтаж производственного оборудования на Горловском машиностроительном заводе.
Об этом сообщил спикер Администрации президента по вопросам Антитеррористической операции Андрей Лысенко на брифинге в Киеве.
Он отметил также, что аналогичная ситуация – на железнодорожной станции Чернухино, возле Дебальцево, где боевики режут на металлолом железнодорожные вагоны.
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Как сообщал УНИАН, 28 июня сайт города Донецка «62.ua» со ссылкой на местных жителей сообщил, что в разрушенном боевиками аэропорту Донецка ведутся работы по резке металла на металлолом: «дальше груды металлолома идут в сторону России теми железнодорожными поездами, которые прибыли из РФ с военной техникой и боеприпасами на Донбасс».