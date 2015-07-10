Миссия ОБСЕ зафиксировала более 300 фактов ведения огня в районе Донецкого аэропорта

Об этом говорится в отчете миссии по 9 июля, опубликованном сегодня.

Наблюдатели отмечают, что несмотря на то, что уровень насилия стал значительно меньше в районе Донецкого аэропорта по сравнению с предыдущим днем, все равно он остается высоким.

Миссия, занимая позиции на подконтрольном боевикам "ДНР" центральном железнодорожном вокзале Донецка, между 7:50 и 13:00 слышала всплеск от 103 входных, 98 выходных и 9 неопределенных взрывов.

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По оценке миссии, выстрелы велись из артиллерии и минометов с позиций 3-10 км со стороны северо-востока, севера, северо-запада и запада от места расположения наблюдателей.

Занимая те же позиции, миссия с 12:45 до 18:00 зафиксировала еще 121 случай ведения входного и выходного огня из артиллерии и минометов, зениток, а также с легкого и стрелкового оружия.

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Ранее УНИАН сообщал, что ситуация на востоке Украины остается стабильно неспокойной, но контролируемой со стороны сил антитеррористической операции. В пресс-центре АТО отметили, что в последние дни пророссийские бандформирования все чаще обстреливают артиллерией населенные пункты, где проживают мирные граждане.