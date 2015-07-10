Батальон "Крым" войдет в состав Вооруженных сил - Акаев

Об этом корреспонденту Крым.Реалии сообщил командир добровольческого подразделения Исса Акаев.

По его словам, между руководством батальона «Крым» и руководством Генерального штаба Вооруженных сил Украины есть договоренности о формировании подразделения из уроженцев Крыма на контрактной основе.

"Общее решение принято. Пока на словах. Договорились, что подразделение будет в прямом подчинении начальника Генерального штаба", – сказал Акаев.

Читайте такжеПогибший генерал Иса Мунаев собирался просить Порошенко об украинском гражданстве - боецОн отметил, что контракты будут оформляться через военные комиссариаты по месту регистрации бойцов. Основу батальона численностью до 1000 военнослужащих вместе со вспомогательными службами составят крымские татары. Сейчас, по словам Акаева, 50 добровольцев готовы подписать контракт и продолжать службу.

Договоренность с Генеральным штабом предусматривает, что «Крым» будет первым мусульманским подразделением в составе ВСУ, но в нем смогут служить и военнослужащие других вероисповеданий. Акаев выразил надежду, что через 2-3 месяца после приказа о формировании подразделения в составе ВСУ батальон сможет отправиться в зону антитеррористической операции.