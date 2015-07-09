Боевики из "Градов" обстреляли Гранитное

В частности, с 19.30 в течение двух часов они вели мощный обстрел позиций украинских военных близ н.п. Крымское, что на Луганщине. Также боевики открывали огонь из 120-мм и 82-мм минометов, БМП и стрелкового оружия, сообщает пресс-центр АТО.

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"Вооруженные провокации со стороны боевиков произошли в районах н.п Опытное, Пески, Авдеевка, Водяное, Верхнеторецкое, на Донетчине, и Станица Луганская", - говорится в сообщении.

С 21.25 до полуночи в небе над Луганщиной было зафиксировано 7 пролетов вражеских беспилотников.

Сегодня, 9 июля, сразу с полуночи, пророссийские бандформирования одновременно обстреляли из 120-мм минометов позиции сил АТО в районах н.п. Березовый и Новотроицкое Донецкой области.

С 3.50 по 4.00 из реактивных систем залпового огня БМ-21 “Град” боевики обстреляли н.п. Гранитное, на Мариупольском направлении.

К 6 утра боевики также применяли во время обстрелов позиций украинских войск стрелковое оружие, минометы и гранатометы. Это произошло в районе н.п. Станица Луганская и Крымское в Луганской области, Луганское, Опытное, Кирово Донецкой области.

"Ситуация в зоне АТО вполне контролируется украинскими военными", - отмечают в пресс-центре АТО.