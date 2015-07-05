Наблюдатели ОБСЕ зафиксировали более 150 взрывов в районе Донецкого аэропорта

Об этом говорится в соответствующем отчете ОБСЕ за 3 июля, обнародованном в субботу, передает Украинская правда.

Наблюдательный пост миссии, который расположен в 8 км на северо-запад от центра Донецка, зафиксировал в течение дня 152 взрывов в районе аэропорта.

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Кроме того, в отчете говорится, что беспилотные летательные аппараты ОБСЕ в районе Комсомольского, подконтрольного боевикам "ДНР" (76 км на северо-восток от Мариуполя), зафиксировали концентрацию военной техники.

Так, было отмечено 9 танков, 4 бронированных транспортных средства, 28 бронетранспортеров и 60 грузовиков.

БПЛА также заметил два танка в районах, подконтрольных правительству Украины.