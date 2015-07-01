Военным в зоне АТО запретили пользоваться мобильными без разрешения командира

За закон "О внесении изменения в статью 143 Устава внутренней службы Вооруженных сил Украины" (№ 2531) проголосовали 244 из 354 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Читайте такжеВ Раде предлагают запретить украинским военным в АТО смартфоны и планшеты

Законом предусмотрено, что порядок хранения и пользования личными фотоаппаратами, магнитофонами, радиоприемниками, мобильными телефонами, другими средствами мобильной связи и передачи информации, компьютерной и другой бытовой радиоэлектронной техникой для военнослужащих, выполняющих обязанности военной службы, устанавливает командир воинской части.

Как сказано в законе, "военнослужащим, выполняющим обязанности военной службы, запрещается пользоваться личными средствами мобильной связи: в районах проведения антитеррористической операции; в условиях чрезвычайного положения или во время действия особого периода на территориях, где ведутся боевые действия".