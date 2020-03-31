На Луганщине ранены двое украинских бойцов

На Луганском направлении в результате обстрела оккупантами двое украинских бойцов получили ранения

Сегодня на Луганском направлении в результате очередного обстрела со стороны вооруженных формирований Российской Федерации двое военнослужащих Вооруженных сил Украины получили ранения.

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Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Отмечается, что эвакуационной техникой пострадавших воинов оперативно доставили в военно-медицинское учреждение, где оказали надлежащую медицинскую помощь.

"Такие действия российских оккупантов безнаказанными не остались - огнем военнослужащие из состава Объединенных сил подавили вражескую активность. На свои агрессивные действия противник и в дальнейшем будет получать адекватный и неотвратимый ответ со стороны украинских защитников", - отметили в пресс-центре.

Как сообщал УНИАН, также сегодня вблизи Катериновки на Луганщине во время выполнения боевого задания один украинский военнослужащий тяжело травмировался в результате подрыва на противопехотной мине российского производства.