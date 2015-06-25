Минские соглашения должны выполняться поочередно и обеими сторонами - Кучма

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Кучма сказал сегодня на пресс-конференции в Житомире.

По его словам, «Украина настаивает, что сначала давайте мы выполним первые три пункта по порядку: прекращение огня, отвод тяжелого оружия и третий - верификация, что это вооружение отведено в определенные места. Акты ОБСЕ должны доказать всему миру - что и украинцы, и, так сказать, Донбасс оружие отвели в те города, куда положено. Однако этого не сделано".

Читайте такжеВ Минске началось заседание Трехсторонней контактной группы относительно Донбасса"Я уже не говорю, что должны быть выведены военные формирования с территории Украины, должны обменять военнопленных «всех на всех» и так далее. Так что первых три пункта», - добавил Кучма.