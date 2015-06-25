Под Мариуполем от пули снайпера погиб военный, двое ранены - волонтер
18:14, 25 июня 2015Война
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Сегодня днем, 25 июня, в одном из поселков сектора "М" от пули снайпера "ДНР" погиб украинский военный.
В пресс-службе сектора "М" пообещали прокомментировать ситуацию / Фото УНИАН
Как сообщает 0629.ua со ссылкой на волонтера Галину Однорог, погибшему было 28 лет, он служил в ВСУ.
Кроме этого, согласно сообщению, также был ранен еще один боец ВСУ. Парню прострелили ногу и ухо.
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По данным местного издания, в госпиталь также доставили и бойца "Донбасса", который был ранен в Широкино - пуля снайпера попала в каску. Состояние военнослужащих средней тяжести.
В пресс-службе сектора "М" пообещали прокомментировать ситуацию.
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