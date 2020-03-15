Боевики обстреляли украинские позиции на Донбассе, один военный ранен

Боец получил касательное огнестрельное пулевое ранение руки.

С начала текущих суток, 15 марта, российские оккупационные войска дважды обстреляли украинские позиции из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Вследствие обстрелов один украинский военный получил ранения.

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Как сообщается в утренней сводке штаба ООС, украинский боец получил касательное огнестрельное пулевое ранение руки. Его госпитализировали.

В течение минувших суток, 14 марта, вооруженные формирования РФ 9 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял украинские позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский пообещал обеспечить максимальную защиту украинских военных от коронавірусної инфекции.