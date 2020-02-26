На Донбассе подорвался украинский военный

Минобороны выражает искренние соболезнования родным, близким и боевым побратимам погибшего бойца.

На Донбассе сегодня утром в результате подрыва на неустановленном взрывном устройстве погиб военный Вооруженных сил Украины.

Об этом на брифинге сообщил спикер Министерства обороны Максим Праута.

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«К большому сожалению, сегодня утром в результате подрыва на неустановленном взрывном устройстве погиб военнослужащий Объединенных сил», - заявил он.

Минобороны выражает искренние соболезнования родным, близким и боевым побратимам погибшего военного.

Как сообщал УНИАН, за прошедшие сутки, 25 февраля, вооруженные формирования Российской Федерации 5 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.