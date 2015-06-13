Под Донецком неспокойно – боевики бросили в бой танки и тяжелую артиллерию

На Мариупольском направлении вчера режим тишины соблюдался "почти образцово" - боевики осуществили только два обстрела.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Киеве сообщил спикер Администрации президента Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко.

"На Мариупольском направлении вчера режим тишины соблюдался почти образцово. Было зафиксировано лишь два случая ведения огня по нашим позициям со стороны противника – в Широкино из гранатометов и в Чермалыке – из 122-миллиметровых орудий", - сказал Лысенко.

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По его словам, на Донецком направлении сохраняется очень неспокойная ситуация возле аэропорта. "Враг бросил в бой танки, БМП и тяжелую артиллерию. Подчеркиваем: боевики стреляют и по жилым кварталам – зафиксированы танковые обстрелы Авдеевки и Водяного со стороны незаконных вооруженных формирований. Мощные минометные и артиллерийские обстрелы были нанесены по нашим позициям возле Марьинки и Красногоровки. Не стихает вражеский огонь и возле Горловки, особенно в районе Светлодарска", - отметил спикер АП.

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Лысенко также сообщил, что на Луганском направлении боевики осуществили минометный обстрел в районе Золотого и Счастья. Единичные провокации врага с использованием стрелкового оружия зафиксированы в Станично-Луганском районе и возле села Новотошковское.

"По информации Государственной пограничной службы, вчера в зоне АТО было зафиксировано 19 полетов вражеских беспилотников", - сказал Лысенко.