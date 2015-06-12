ОБСЕ сообщила о скоплении военной техники боевиков недалеко от Мариуполя
20:47, 12 июня 2015Война
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Специальная мониторинговая миссия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе зафиксировала значительное сосредоточение военной техники боевиков на северо-восток от Мариуполя.
REUTERS
Об этом говорится в отчете за 11 июня, опубликованном сегодня.
"В нескольких местах на подконтрольных районах "ДНР" северо-восточнее Мариуполя, беспилотный летательный аппарат специальной мониторинговой миссии заметил 14 основных боевых танков, 48 бронетранспортеров и две инженерные машины", - отмечается в отчете.
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Также патруль миссии зафиксировал еще один танк в указанном месте.
Кроме того, вокруг подконтрольного "ДНР" Иловайская (30 км на восток и юго-восток от Донецка), беспилотник миссии заметил 32 военных грузовика.
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