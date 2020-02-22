С начала суток боевики трижды обстреляли украинских военных - штаб

Потерь среди личного состава подразделений Объединенных сил нет.

На Донбассе с начала суток подконтрольные России боевики трижды обстреляли позиции украинских военных.

Об этом сообщил на брифинге спикер Министерства обороны Украины капитан Михаил Шаравара.

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«Грубо нарушая Минские договоренности, вооруженные формирования Российской Федерации выпустили 9 мин 120 калибра по позициям Объединенных сил недалеко от Новомихайловки, а из станкового противотанкового гранатомета произвели три выстрела по украинским защитникам возле Марьинки. Также утром в течение 40 минут из станкового противотанкового гранатомета, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия оккупационные войска обстреляли позиции Объединенных сил недалеко от Красногоровки», - отметил он.

По имеющейся информации, боевых потерь со стороны ВСУ в результате обстрелов противника нет, добавил Шаравара.

Как сообщал УНИАН, сегодня ночью, 22 февраля, была совершена неудачная попытка прорыва через линию столкновения диверсионно-разведывательной группы вооруженных формирований Российской Федерации.