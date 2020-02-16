Сегодня оккупанты трижды нарушили режим тишины в Донбассе

Боевики дважды вели огонь из минометов, продолжая сознательно нарушать Минские соглашения.

С начала суток, 16 февраля, российско-оккупационные войска трижды нарушили режим тишины в районе проведения операции Объединенных сил, боевых потерь среди защитников Украины нет.

Об этом сообщил на брифинге спикер Министерства обороны Украины полковник Дмитрий Гуцуляк.

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«С начала текущих суток, 16 февраля, по имеющейся по состоянию на 12:00 информации, нашими героями-защитниками зафиксированы 3 нарушения режима тишины со стороны российско-оккупационных войск. При этом враг дважды вел огонь из минометов, продолжая сознательно нарушать Минские соглашения», - сказал он.

По его словам, ночью, после 1:00, от Доломитного оккупанты вели огонь из противотанковых и автоматических станковых гранатометов, а также стрелкового вооружения по защитникам Новолуганского. С 6:25 утра, в течение 20 минут, от оккупированного села Смелое террористы выпустили по защитникам Крымского 20 мин 120-го калибра. С 7:10 от Саханки оккупанты выпустили по защитникам Лебединского 7 мин калибра 82 мм и вели плотный огонь из крупнокалиберных пулеметов.

«Подразделения Объединенных сил адекватно подавляли вражескую вооруженную активность из легкого пехотного вооружения. По имеющейся информации, боевых потерь вследствие прицельных обстрелов со стороны российско-оккупационных войск среди защитников Украины нет», - отметил он.

Как сообщал УНИАН, за минувшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 10 раз нарушили режим прекращения огня в районе проведения операции Объединенных сил. Потерь среди украинских защитников не было.