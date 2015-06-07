Бирюков: Официальные безвозвратные потери военных на Донбассе - 1723 человека
По состоянию на 7 июня 2015 года общие безвозвратные потери военнослужащих зафиксированы на отметке 1723 человека, из них 1368 человек из ВСУ.
Об этом сообщил советник президента Юрий Бирюков в своем Фейсбуке.
"Но их больше, не радикально, но больше. Почему? Потому что специфика констатации на государственном уровне потери военнослужащего не позволяет объявить его погибшим до тех пор, пока нет рапорта, а потом еще и свидетельства о смерти. Пока нет опознанного тела. Пока нет 100500 ужасных бумаг. А до тех пор - нельзя", - написал Бирюков.
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В комментах к предыдущему посту затронули важную тему, больную. О том, что якобы власть занижает данные по потерям. И ка...Posted by Юрий Бирюков on 7 червня 2015 р.
Как сообщал УНИАН ,в течение суток в зоне проведения антитеррористической операции не погиб ни один военнослужащий, восемь получили ранения.