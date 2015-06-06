В районе Марьинки были взяты в плен 12 человек, среди которых есть россияне - СМИ

Об этом в эфире программы «Шустер Live» заявил заместитель командующего АТО Валентин Федичев, передает Лента.ру.

«В результате зачистки взято в плен, по предварительным данным, 12 человек, из которых есть граждане России с документами, и сейчас проводится проверка на их принадлежность к регулярным ВС РФ», — заявил он.

Читайте такжеПостпред Британии в ООН о событиях в Марьинке: сепаратисты провоцировали реакцию УкраиныПри этом количество взятых в плен россиян не уточняется. Результаты проверки, по словам Федичева, «будут представлены мировому сообществу».

Как сообщал УНИАН ранее, британский посол в ООН подчеркнул, что вооружение под контролем "ДНР" было переброшено на запад в нарушение Минских соглашений.