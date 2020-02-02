Боевики с начала суток шесть раз нарушили перемирие на Донбассе

Потерь в рядах Вооруженных сил Украины нет.

С начала текущих суток в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано шесть фактов нарушения режима перемирия со стороны боевиков.

Как сообщили в пресс-центре Министерства обороны, потерь в рядах Вооруженных сил Украины нет.

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Окупанти із заборонених мінометів 82-го калібру обстріляли укріплення українських

Оккупанты из запрещенных минометов 82-го калибра обстреляли укрепления украинских бойцов у населенных пунктов Луганское и Крымское.

Кроме того, в районе Крымского боевики открыли огонь из боевой машины пехоты, совершив пять выстрелов.

«Военнослужащие из состава Объединенных сил надежно контролируют противника по всей линии разграничения, в готовности к любым действиям оккупантов», - отметили в Минобороны.

Как сообщал УНИАН, за минувшие сутки на Донбассе один военнослужащий Объединенных сил погиб, двое получили ранения. В общем вооруженные формирования Российской Федерации за прошедшие сутки 15 раз нарушили режим прекращения огня.