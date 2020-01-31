Оккупанты шесть раз обстреляли позиции украинских военных на Донбассе

С начала суток российские оккупационные войска еще два раза осуществили обстрелы наших позиций.

В четверг, 30 января, вооруженные формирования Российской Федерации шесть раз нарушили режим прекращения огня.

Об этом сообщает пресс-служба Операции объединенных сил на своей странице в Facebook.

Противник обстреливал наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями ствольной артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил два обстрела по нашим позициям, а именно:

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- вблизи населенного пункта Березовое – из гранатометов различных систем;

- рядом с Талаковкой – из станкового противотанкового гранатомета - 14 выстрелов, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия.

Четыре вражеские обстрелы были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", а именно:

- неподалеку Орехового – из миномета калибра 120 мм противник выпустил 2 мины;

- три раза рядом с Новотошковским – из артиллерийских систем калибра 122 мм – 5 снарядов, минометов калибра 120 мм – 12 мин и 82-мм минометов – 13 мин;

- вблизи населенного пункта Хутор Вольный – из станкового противотанкового гранатомета – 2 выстрела, а также крупнокалиберного пулемета.

Вчера, 30 января, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.

С началом этих суток российские оккупационные войска два раза осуществили обстрелы наших позиций, а именно:

- рядом с Луганским – из ручного противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и другого стрелкового оружия;

- неподалеку Широкино – из 82 – мм минометов противник выпустил 13 мин, гранатометов различных систем и другого стрелкового оружия.

За текущие сутки потерь нет.