В харьковский госпиталь в течение суток поступили 42 военнослужащих
12:19, 04 июня 2015Война
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В харьковский Военно-медицинский клинический центр Северного региона в течение минувших суток поступили 42 военнослужащих.
REUTERS
Об этом УНИАН сообщил медик военного госпиталя.
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По его сведениям, среди общего количества бойцов, поступивших в медучреждение, огнестрельные ранения имеют 9 военнослужащих. Остальные – больные, в том числе госпитализированные планово, а также травмированные.
Медик подчеркнул, что бойцы с огнестрельными ранениями привезены со всей линии фронта, а не только из-под Марьинки и Красногоровки Донецкой области, где вчера боевики перешли в наступление.
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