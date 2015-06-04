В Ривне к 2 годам тюрьмы приговорен военнослужащий, который не вернулся из отпуска в зону АТО

Как сообщил УНИАН старший прокурор военной прокуратуры Ривненского гарнизона Юрий Рыжий, Ривненский городской суд вынес приговор в отношении старшего солдата воинской части (бывший батальон «Горынь»). Военнослужащий признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 408 УК Украины (дезертирство).

По словам Рыжего, воинская часть, в которой служил осужденный, находилась в зоне АТО вблизи Краматорска. Военнослужащему предоставили отпуск сроком на 6 дней для поездки домой, в Ривне. После отпуска в зону АТО боец не вернулся.

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Как утверждает прокурор, свой поступок он мотивировал тем, что не сложились отношения с товарищами по службе, и семейными обстоятельствами.

Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком 2 года.

До вступления приговора в законную силу в отношении обвиняемого применена мера пресечения в виде домашнего ареста.