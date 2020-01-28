Сегодня на Донбассе подорвались двое украинских военных

Противник вел огонь из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации девять раз нарушили режим прекращения огня, в результате подрыва на неустановленном взрывном устройстве двое военнослужащих Объединенных сил получили боевые ранения.

Об этом сообщил пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"Противник обстреливал наши позиции из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия", - говорится в сообщении.

Как отмечается, три обстрела по позициям украинских военных были осуществлены в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", а именно: дважды вблизи Лебединского - из минометов калибра 82 мм противник выпустил 20 мин, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия; вблизи Березового - из гранатометов различных систем.

Читайте такжеВ Мариуполе задержали боевика "ДНР", который два года обстреливал украинских военных (видео)

В то же время шесть вражеских обстрелов были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", а именно: неподалеку Новолуганского - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия; в районе населенного пункта Орехово - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов; четыре раза вблизи Новотошковского - из минометов калибра 120 мм - 26 мин, 5 мин с 82-мм миномета, а также гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

В штабе также сообщили, что сегодня в результате подрыва на неустановленном взрывном устройстве двое военнослужащих Объединенных сил получили боевые ранения.

"На участке разведения №1 ситуация остается стабильной. Режим тишины соблюдается. Перевозка населения между восстановленным мостом и КПВВ "Станица Луганская" осуществляется автобусом и двумя электромобилями. Перевезено более 3900 пассажиров. Представители ГСЧС Украины ежедневно, с обеих сторон дороги, проводят обследование местности на наличие взрывоопасных предметов. Сотрудники Международного комитета Красного Креста, в случае необходимости, оказывают людям медицинскую помощь. На участке разведения №2 и №3 обстановка стабильная. Продолжаются мероприятия по соблюдению режима тишины", - отмечается в сообщении.

Как сообщал УНИАН, за минувшие сутки, 27 января, вооруженные формирования Российской Федерации 10 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.