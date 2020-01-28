На Донбассе сепаратистские телеканалы будут блокировать сверхсовременными комплексами

Детали проекта является военной тайной, отметил глава Луганщины.

На востоке Украины вскоре заработают мобильные комплексы, которые будут блокировать сигналы сепаратистских телеканалов и радиостанций.

Об этом сообщил председатель Луганской ДА Сергей Гайдай, передают Новости Донбасса.

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«Мы движемся в том направлении, чтобы обеспечить современной техникой как наших военных, так и соответствующие правоохранительные органы, чтобы противостоять информационной войне», – сказал он.

По его словам, детали проекта являются военной тайной: «Но могу сказать, что разработки, которые мы хотим воплотить, лучше израильских и американских аналогов», – ответил он.

Как сообщал УНИАН, координатор ОБСЕ в рабочей подгруппе по гуманитарным вопросам Трехсторонней контактной группы Тони Фриш заявляет, что контролируемые Россией боевики продолжают настаивать на одновременном открытии пунктов пропуска въезда-выезда в Счастье и Золотом в Луганской области.