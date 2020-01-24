Зеленский к пятой годовщине обстрела боевиками Мариуполя: такого никогда не должно случиться снова

Утром 24 января 2015 года контролируемые Россией боевики из реактивной системы залпового огня «Град» обстреляли восточные жилые кварталы Мариуполя, в результате чего погибли более 30 человек, более 100 были ранены.

Президент Украины Владимир Зеленский к пятой годовщине обстрела боевиками Мариуполя заявил, что такого никогда не должно случиться снова.

Как говорится в сообщении Офиса президента в Facebook, 24 января 2015 года незаконные вооруженные формирования обстреляли жилой микрорайон в Мариуполе.

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Погибли более 30 человек, в том числе двое детей, еще около 100 граждан были ранены.

«Жертвами войны стали мирные люди в мирном городе - в своих домах или на родных улицах. Такого никогда не должно случиться снова», - заявил Зеленский.

Как сообщал УНИАН, утром 24 января 2015 года террористы из реактивной системы залпового огня «Град» обстреляли восточные жилые кварталы Мариуполя. Погибли более 30 человек, более 100 были ранены. В результате обстрела были повреждены 55 многоэтажных домов, в 11 из них было прямое попадание ракет.

Позже в СБУ заявили, что контрразведка спецслужбы ликвидировали российско-террористическую группировку, которая обстреляла Мариуполь.