Молодые командиры: в ВСУ пришло поколение юных офицеров (видео)

Юных командиров, которым чуть за 20 лет, в армии ценят.

На передовой на Донбассе командование берут в свои руки те, кто принял решение стать офицером после того, как уже началась война.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Таких юных командиров в армии ценят. Им немного за 20 лет, однако они командуют целыми ротами – это сознательные офицеры, которых готовили к боевым действиям.

Например, ротный Хамстер, которому 21 год, является выпускником военной академии. Для него это первая ротация на войну.

В подчинении другого ротного – Паркера, находится целая рота и еще и кот Василий. 22-летний боец стал ротным на третий день службы.

Борзый – 21-летний командир роты с соседней позиции. Рядом с ним находятся более опытные воины, но, радуется Борзый, – слушают его.

У всех троих ротных один страх – переживают за своих подчиненных.

Командир бригады рассказывает: перед тем, как ставить молодых офицеров на должности, советовался с солдатами. Именно за такими молодыми командирами рот, уверен он, будущее в армии.

Как сообщал УНИАН, заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Сергей Кривонос считает, что в 2014 году во время аннексии Крыма Россией украинские военные могли сдержать российскую агрессию.