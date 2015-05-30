В Днепропетровск привезли тела "киборгов", найденные в Донецком аэропорту

Тела пяти погибших на Донбассе украинских военных 29 мая доставили в Днепропетровск для дальнейшей идентификации.

Об этом сообщает пресс-центр АТО на cтранице в Facebook.

"Передача украинской стороне пяти тел украинских военнослужащих состоялась в городе Донецк 28 мая. Три тела были найдены 22 мая в старом терминале Донецкого аэропорта. Еще два доставлены из населенного пункта Санжаровка в Донецкий морг за день до передачи", - говорится в сообщении.

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Напомним, что поиск погибших в Донецком аэропорту проводился в присутствии представителей ОБСЕ, Международного комитета Красного Креста и Общего центра по контролю и координации вопросов прекращении огня и стабилизации линии разграничения.