Оккупанты на Донбассе сегодня уже дважды открывали огонь по украинским военным

В результате прицельных обстрелов оккупантов боевых потерь среди личного состава Объединенных сил нет.

С начала текущих суток российские оккупанты дважды открывали огонь по позициям военнослужащих Вооруженных сил Украины на Донбассе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге полковник Дмитрий Гуцуляк.

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«В частности, с 10:45 враг начал минометный обстрел наших защитников вблизи н.п. Орехово, применяя от поселка Голубовськое 120-й калибр. С 11:20 оккупанты нарушили режим тишины в районе Новоалександровки. Со стороны населенного пункта Калиновое враг применил стрелковое вооружение», - отметил он.

По словам Гуцуляка, в результате этих прицельных обстрелов боевиков боевых потерь среди личного состава Объединенных сил нет.

Как сообщал УНИАН, на протяжении прошлых суток, 18 января, вооруженные формирования РФ на востоке Украины 6 раз нарушили режим прекращения огня. Вследствие вражеских обстрелов 1 военнослужащий Объединенных сил погиб, еще 10 получили ранения.