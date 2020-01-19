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Оккупанты на Донбассе сегодня уже дважды открывали огонь по украинским военным

13:13, 19 января 2020
Война
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Боевики обстреливают позиции Объединенных сил / фото / ВСУ / Минобороны Украины

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге полковник Дмитрий Гуцуляк.

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«В частности, с 10:45 враг начал минометный обстрел наших защитников вблизи н.п. Орехово, применяя от поселка Голубовськое 120-й калибр. С 11:20 оккупанты нарушили режим тишины в районе Новоалександровки. Со стороны населенного пункта Калиновое враг применил стрелковое вооружение», - отметил он.

По словам Гуцуляка, в результате этих прицельных обстрелов боевиков боевых потерь среди личного состава Объединенных сил нет.

Как сообщал УНИАН, на протяжении прошлых суток, 18 января, вооруженные формирования РФ на востоке Украины 6 раз нарушили режим прекращения огня. Вследствие вражеских обстрелов 1 военнослужащий Объединенных сил погиб, еще 10 получили ранения.

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