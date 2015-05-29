На Донетчине в результате минометного обстрела боевиков погиб волонтер

Об этом сообщает пресс-служба ГУМВД Украины в Донецкой области.

«28 мая около 16.00 в результате минометного обстрела боевиками поселка Опытное Ясиноватского района погиб волонтер, житель Львовской области», - говорится в сообщении.

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В Красноармейский горотдела милиции поступило сообщение от сотрудников морга о том, что к ним доставлено тело волонтера, который умер от осколочного ранения бедра. Полные анкетные данные погибшего мужчины устанавливаются.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований с квалификацией по ч. 1 ст. 115 «Умышленное убийство» Уголовного кодекса Украины.