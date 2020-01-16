Защитники Донецкого аэропорта доказали, что украинцы не отдадут ни клочка собственной земли - Зеленский

Президент Владимир Зеленский отметил, что «киборги» являются настоящими легендами и лучшим примером для тех, кто когда-либо будет защищать Украину.

Защитники Донецкого аэропорта доказали, что украинцы не отдадут ни клочка собственной земли.

Об этом президент Владимир Зеленский написал в Facebook.

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«У несокрушимости, храбрости, героизма и сверхчеловеческих усилиях украинского воинства есть имя - «киборги». Вы - живые и павшие - настоящие легенды и лучший пример для тех, кто когда-либо будет защищать Украину. Каждый знает, что «киборг» - это не персонаж компьютерной игры или американского блокбастера, а наш, украинский воин-герой», - отметил президент.

Обращаясь к защитникам Донецкого аэропорта, он заметил, что они «выстояли там, где не выдержал бетон», а также враг признал их несокрушимость.

«Две сотни «киборгов» заплатили жизнью за свой подвиг и за то, чтобы доказать: мы не отдадим ни одного клочка украинской земли. Герои не умирают», - добавил президент.

Справка УНИАН. Бои за Донецкий аэропорт начались 26 мая 2014 года после того, как терминал аэропорта захватили боевики "ДНР".

Оборона аэропорта продолжалась 242 дня. Украинских силовиков тогда назвали "киборгами" за героическое противостояние врагам и несокрушимость. За это время погибли 200 бойцов и около 500 получили ранения.