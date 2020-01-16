Украина в Минске призвала СММ ОБСЕ повторно проверить отвод тяжелого вооружения на Донбассе

Делегация Украины в Минске заявила, что украинские солдаты продолжают гибнуть от обстрелов оккупантов.

Украинская делегация в Минске на переговорах Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе призвала Специальную мониторинговую миссию ОБСЕ повторно провести верификацию отвода тяжелого вооружения на Донбассе.

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Об этом сообщила пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ, экс-президента Леонида Кучмы Дарка Олифер в Facebook.

«К сожалению, ситуация с безопасностью остается напряженной, вопреки договоренностям лидеров стран «нормандской четверки» продолжаются обстрелы, есть погибшие и раненые украинские военные. Именно решение проблем безопасности - главное в повестке дня», - заявила пресс-секретарь Кучмы.

В связи с этим Олифер отметила, что «украинская сторона считает необходимым, чтобы СММ ОБСЕ провела повторную верификацию отвода тяжелых вооружений и мест их хранения».