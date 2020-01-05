Стало известно имя военного, погибшего на Донбассе в результате подрыва грузовика на мине

Погибший на Донбассе военный служил в 130-м отдельном разведывательном батальоне.

В воскресенье, 5 января, в районе хутора Вильный, в результате подрыва грузового автомобиля ГАЗ-66 на мине погиб военнослужащий 130-го отдельного разведывательного батальона, житель города Волочиск Хмельницкой области Сергей Александрович Дычек.

Об этом сообщает хмельницкое издание "Є" со ссылкой на слова координатора центра помощи участникам АТО в Хмельницкой области Натальи Дзекар.

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"Происшествие произошло в районе населенного пункта Золотое-4. Грузовик с двумя военными, среди которых был и Сергей Дычек, наехал на противотанковую мину. В результате взрыва, наш земляк погиб. Другой военный получил тяжелые ранения", - сообщила Дзекар.

"Известно, что Сергей Дычек служил в 130-м отдельном разведывательном батальоне. На Востоке боец ​​защищал нашу страну более пяти лет. У Сергея осталась жена, которая живет с двумя сыновьями в селе Богдановка Волочисского района, и пожилая мама", - пишет издание.

Как сообщал УНИАН, на Донбассе грузовик украинских военных наехал на мину, в результате чего один военнослужащий погиб, еще один получил тяжелые ранения.